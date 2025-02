Scienza studio sul richiamo dei sogni | ecco perchè alcuni li ricordano e altri no

Leggi su Ildenaro.it

Alcune persone sono in grado di ricordare vividamente al mattino ifino a poterli raccontare nei minimi dettagli,, invece, non ne conservano traccia. Il ‘dei’ – ossia la capacita’ di svegliarsi con le vicende accadute nel sonno durante la notte ben chiare nella mente – e’ stato scoperto da ricercatori della Imt School for Advanced Studies Lucca ed e’ stato descritto in un lavoro su ‘Communications Psychology’, che esplora i fattori che influenzano e generano questo fenomeno, compreso i tratti individuali e gli schemi del sonno lo modellano. Tuttavia, le motivazioni per cuino, erano ancora incerte fino a oggi. Studi precedenti avevano, ad esempio, scoperto che donne, giovani o persone che hanno la tendenza a sognare a occhi apertimeglio inotturni, ma questa tesi non sarebbe stata confermata da tutte le ricerche condotte sul tema.