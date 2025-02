Scienza realizzata una mappa in 3D dell’atmosfera di un esopianeta

Leggi su Ildenaro.it

Astronomi dell’Osservatorio europeo australe (Eso) in Cile hanno scrutato l’atmosfera di un pianeta oltre il sistema solare,ndone per la prima volta la struttura tridimensionale. Combinando le quattro unita’ del telescopio Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo australe (Vlt dell’Eso), i ricercatori hanno scoperto venti potenti che trasportano elementi chimici come ferro e titanio, creando intricati modelli meteorologici nell’atmosfera del pianeta. La scoperta, illustrata in un lavoro su ‘Nature’, apre le porte a studi dettagliati sulla composizione chimica e sul meteo di altri mondi alieni. In particolare e’ stato esplorato il pianeta Wasp-121b (noto anche come Tylos), che si trova a circa 900 anni luce di distanza nella costellazione della Poppa. E’ un Giove ultra-caldo, un gigante gassoso che orbita cosi’ vicino alla sua stella ospite, tanto che un anno li’ dura all’incirca 30 ore terrestri, mentre la sua struttura e’ caratterizzata da lato rovente, poiche’ sempre rivolto verso la stella, e da un lato molto piu’ freddo.