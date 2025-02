Oasport.it - Sci alpino, Tereza Nova si è risvegliata dal coma farmacologico

La cecasi èdal, indotto all’indomani della caduta patita lo scorso 24 gennaio, durante la prova cronometrata della discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 a Garmisch-Partenkirchen, in Germania.Dopo la caduta in pista l’atleta ceca era stata trasportata alla clinica di Murnau, in Baviera, dove le era stato indotto ila causa dei gravi danni riportati dopo la terribile caduta. Dopo due settimane in terapia intensiva è stata ridotta la sedazione e l’atleta dopo quasi un mese si è.Il medico del nosocomio di Murnau, Markus Gruber, ha dichiarato all’ANSA: “Una volta che il gonfiore del cervello si è attenuato e l’emorragia si è visibilmente attenuata, la paziente era abbastanza stabile da poterla svegliare lentamente dopo aver consultato i nostri colleghi neurochirurghi.