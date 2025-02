Oasport.it - Sci alpino, Nadine Fest fa suo il secondo superG di Sarntal di Coppa Europa. Sara Allemand ottima quarta

si è aggiudicata ildivalevole per ladi scifemminile 2024-2025. Sulla pista altoatesina l’austriaca ha completato la sua prova con il tempo di 1:13.96 precedendo di 37 centesimi la sua connazionale Victoria Olivier, mentre completa il podio la vincitrice di ieri, la statunitense Breezy Johnson a 52.posizione per la prima delle azzurre,, a 71 centesimi dalla vetta, mentre è quinta un’altra austriaca, Magdalena Egger a 78, davanti alla nostra Carlotta De Leonardis a 84.Chiude in settima posizione la tedesca Fabiana Dorigo con un distacco di 90 centesimi da, quindi ottava la svizzera Janine Schmitt a 93 centesimi, davanti alla connazionale Delia Durrer a 97. Completa la top10 la norvegese Marte Monsen ad unesatto, davanti all’austriaca Viktoria Buergler a 1.