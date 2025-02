Oasport.it - Sci alpino, il duello tra Brignone e Gut-Behrami riparte dal Sestriere. E ci sono due giganti…

Dopo le due settimane dedicate ai Mondiali, la Coppa del Mondo femminile ritorna e lo fa con un triplice appuntamento in Italia. Al, infatti,in programma due giganti ed uno slalom. La località italiana recupera, dunque, una delle gare cancellate a Tremblant e sarà il luogo dove riprende anche ila distanza tra Federicae Lara Gut-.La valdostana si presenta alla gara di casa con un vantaggio di 70 punti nei confronti dell’elvetica e sicuramente con la possibilità di ampliare il divario. I due gigantidecisamente una grande occasione per Federica, uscita decisamente meglio di Gut-dal Mondiale. La rassegna iridata ha portato all’azzurra l’argento in superG e soprattutto l’atteso oro proprio in gigante, al termine di una prestazione fenomenale da parte di, che ha dominato sia la prima sia la seconda manche.