Oasport.it - Sci alpino, Crans Montana torna ad ospitare gare maschili dopo 13 anni. Padroni di casa favoriti, Paris e gli azzurri a caccia del podio

Da Saalbach asi continua a respirare aria di Mondiale. La Coppa del Mondo maschile di scitredicinella località svizzera, che ospiterà tra duela prossima rassegna iridata. Era infatti dal 2012 che il circuito maschile non faceva tappa in Engadina ed in questo fine settimana sono in programma una discesa ed un superG.Addirittura per vedere una discesa maschile abisogna risalire al 1998 quando a vincere fu l’austriaco Josef Strobl davanti al padrone diDidier Cuche e al connazionale Fritz Strobl. Da quel 1998 si fa un salto addirittura al 2012, ultimo anno di, con un doppio superG e poi un gigante, che aveva visto la splendida vittoria di Massimiliano Blardone. Un italiano dunque è stato l’ultimo vincitore in assoluto nella località svizzera e si spera possa essere di buon auspicio pere compagni in vista del weekend.