Lapresse.it - Schlein: “Meloni faccia dimettere Delmastro, classe dirigente inadeguata”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – “condannato per aver usato segreti di Stato contro le opposizioni dimostra quanto questasia. Giorgiaadesso loanziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non far nulla sulle bollette più care d’Europa”. Lo ha detto la segretaria nazionale del Pd, Elly, dopo la condanna del Sottosegretario alla Giustizia per il caso Cospito.