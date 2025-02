Schlein | Da destra commenti eversivi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.10 La segretaria del Pd, Elly, chiede le dimissioni di Delmastro. "Giorgia Meloni adesso lo faccia dimettere anziché continuare a mentire sui fondi alla sanità pubblica e a non far nulla sulle bollette più care d'Europa". E sulle dichiarazioni di Giorgia Meloni e dello stesso Delmastro aggiunge: "Ma questache governa non si rende conto che in uno Stato di diritto queste dichiarazioni sono tecnicamente eversive?".