Iltempo.it - Schlein accetterà il nostro invito? Cerno stende Macron

Leggi su Iltempo.it

Ellynon è potuta entrare a scuola, ma le porte dell'edicola de Il Tempo sono sempre aperte per lei. Ginevra Terracina e il direttore Tommasoinvitano la segretaria del Partito democratico a partecipare al format CHIEDO PER UN AMICO.analizza poi le mosse dell'Europa sulla guerra in Ucraina, con un errore clamoroso di Emmanuel. E infine c'è la presentazione del prossimo ospite: una donna, parlamentare, che ha attraversato la storia del Pd da prima di Renzi. Avete capito chi è?