Schillaci | In pandemia compresa importanza operatori e medicina territorio

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Laha segnato profondamente la vita di tutti noi e del Servizio sanitario nazionale. Dalla lezione delladobbiamo capire cosa non ha funzionato ed è, penso, in primis, laterritoriale. Stiamo lavorando per far sì che ci sia una sanità più moderna è vicina ai cittadini. Dallaabbiamo imparato .