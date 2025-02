Secoloditalia.it - Schiarita tra Washington e Kiev. Zelensky: pronti ad accordarci con gli Usa. Tajani: L’Europa resti unita

Si stempera ma non troppo il braccio di ferro traIl giorno dopo la dura sortita di Donald Trump (“è un dittatore”) all’indirizzo di, che ha polemizzato con la Casa Bianca per l’esclusione dell’Ucraina dal tavolo, da un lato gli Usa cavalcano la questione della scadenza del mandato del premier ucraino, dall’altro la Ue fa quadrato, con un certo ritardo, intorno a, ‘aggredito’ e non ‘aggressore’. In serata l’incontro tra il premier ucraino e l’inviato d Trump Keith Kellogg apre a spiragli di distensione. “Ho avuto un incontro produttivo con Keith Kellogg. Una buona discussione, con molti dettagli importanti. Sono grato agli Stati Uniti per tutta l’assistenza e il sostegno bipartisan all’Ucraina e al popolo ucraino”. Cosìsu X dopo l’annullamento della conferenza stampa prevista.