Schianto tra due aerei, ci sono vittime

MARANA (ARIZONA) – Un incidente aereo all’aeroporto regionale di Marana ha causato la morte di due persone nella giornata di oggi. La collisione ha coinvolto dueprivati, un Cessna 172S e un Lancair 360 MK II, entrambi velivoli a elica di piccole dimensioni.L’incidente è avvenuto poco sopra la pista di atterraggio. Il Cessna 172S è riuscito a toccare terra senza ulteriori danni, mentre il Lancair 360 MK II ha subito un impatto fatale, provocando la morte dei due occupanti a bordo. Sul postoimmediatamente intervenuti i soccorsi, ma per lenon c’è stato nulla da fare.Le autorità locali e la National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato un’indagine per accertare le cause dello scontro in volo. Resta ancora da chiarire se vi siano stati errori di manovra, problemi tecnici o eventuali disguidi nella comunicazione con la torre di controllo.