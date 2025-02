Secoloditalia.it - Schiaffo alla Ong, la sentenza che dà ragione al governo: giusto il fermo, mise in pericolo i migranti

Leggi su Secoloditalia.it

La nave Ong tedesca Humanity 1 ha messo a rischio la vita dei. Per questo ilMeloni operò correttamente quando ne dispose ilamministrativo e una multa. A riconoscerlo è stato il tribunale di Crotone, capovolgendo un trend giudiziario che in molti casi aveva messo in discussione le scelte dell’esecutivo. In pratica il tribunale ha ammesso che il ricorso presentato dproprietà e dal comandante della nave non può essere ammesso, è improcedibile. Unoagli immigrazionisti di casa nostra e alle imbarcazioni delle ong che si sono messe d’impegno in questi anni nello sfidare i decreti Piantedosi che hanno fissato dei paletti agli interventi in mare. Le regole vanno rispettate. Per i piagnistei delle ong e per i ricorsi immotivati non è aria. Unadestinata a lasciare il segno.