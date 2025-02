Ilfattoquotidiano.it - Schiacciato dalla moto da cross durante un allenamento a Mantova: gravissimo trauma alla schiena

Sulla pista diTazio Nuvolari di, in via Learco Guerra, il rombo deiri è stato interrotto di colpo nella giornata mercoledì 19 febbraio verso le 13:30, quando sul circuito si è verificato uno spaventoso incidente. Un pilota di 42 anni, residente ad Asiago (Vicenza), è caduto malamenteuna sessione di guida in. Secondo le prime informazioni, ha perso il controllo dellasullo sterrato: nella caduta, il mezzo si è impennato e gli è ricaduto addosso, schiacciandolo.L’impatto gli ha causato unspinale, rendendo necessario il rapidissimo intervento del 118. I sanitari sono arrivati in tempi brevi sul posto con un’ambulanza della Croce Verde e un’automedica, ma la criticità delle lesioni ha reso obbligato il supporto anche dell‘eliambulanza, che ha poi trasportato ilciclista in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.