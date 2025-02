Dayitalianews.com - Scambio di vetrini nei test di laboratorio: rimuovono la mascella ad un 35enne sano per errore

Davvero sconcertante quanto successo al Policlinico Umberto I di Roma, dove ad unperfettamenteè stata rimossa peruna parte della mandibola. La diagnosi però era sbagliata e l’è nato da un clamorosodineidi. Solo dopo pochi mesi è emersa la scioccante verità: ilerae il campione analizzato apparteneva ad un altro paziente.Larimossa perCome riporta il Corriere della Sera, unsi era recato in ospedale il 20 maggio 2024 per una semplice estrazione del dente del giudizio e la rimozione di una cisti. Dalle analisi però era emersa una diagnosi preoccupante e il 18 giugno è stato comunicato all’uomo che era affetto da un osteosarcoma maligno di alto grado. La situazione era molto grave e l’uomo per sopravvivere doveva sottoporsi ad un intervento per la rimozione parziale della mandibola, alla quale avrebbero dovuto seguire 9 cicli di chemioterapia.