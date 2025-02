Ilfattoquotidiano.it - Scambio di biopsie in ospedale, mandibola tolta per errore e paralisi per un 35enne a Roma

A causa di unodi vetrini della biopsia, a un uomo di 35 anni sano è stato erroneamente diagnosticato con un tumore maligno alla. Il paziente è sottoposto a un intervento invasivo al Policlinico Umberto I di. I medici – basandosi sulla diagnosi errata – gli hanno rimosso l’osso e impiantato una placca. Dopo l’operazione – come riporta il Corriere della Sera – ha riportato una paresi facciale. L’è stato scoperto solo mesi dopo, quando un’analisi genetica indipendente ha rivelato che il tessuto esaminato non apparteneva a lui. L’uomo non aveva il cancro, ma ormai aveva subito danni irreversibili. Nel frattempo, resta il mistero sulla vera identità del paziente malato, che potrebbe aver ricevuto una diagnosi tardiva o errata. La Procura di, con il pm Eleonora Fini, ha aperto un’inchiesta per lesioni gravi su denuncia dell’uomo, assistito dagli avvocati Andrea Bertolini e Giacomo Gaudenzi.