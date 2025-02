Thesocialpost.it - Scambiano due biopsie, rimuovono la mandibola ad un 35enne ma non era malato

Leggi su Thesocialpost.it

Una grave vicenda di malasanità ha colpito un uomo di 35 anni a Roma, operato per un tumore che in realtà non aveva. I medici del Policlinico Umberto I gli hanno asportato ladopo aver confuso i vetrini della biopsia con quelli di un altro paziente. La tragica scoperta è avvenuta solo mesi dopo, quando l’uomo ha deciso di sottoporre il proprio Dna a un nuovo esame presso l’Università Cattolica di Roma.Ora la Procura ha aperto un’indagine per lesioni gravi dopo la denuncia presentata dal paziente. Intanto, resta il mistero su chi sia il veroe se sia stato informato della propria condizione.Dall’estrazione di un dente al drammatico erroreTutto è iniziato nel maggio 2023, quando ilsi è recato alla clinica odontoiatrica Eastman del Policlinico Umberto I per rimuovere un dente del giudizio e una cisti.