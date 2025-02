Anteprima24.it - Scalo merci di Ponte Valentino, firmato il protocollo d’intesa fra Comune, Provincia e Asi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiquesto pomeriggio a Palazzo Mosti iltrae Consorzio Asi per il potenziamento infrastrutturale dell’area di. In particolare l’accordo è finalizzato al potenziamento delloche verrà realizzato nella zona industriale Asi mediante un modulo di raccordo di 550 metri con il collegamento ferroviario Napoli-Bari dell’Alta Velocità/Capacità.Ad apporre la firma sull’importante documento strategico sono stati il sindaco Clemente Mastella, il presidente dellaNino Lombardi e il presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli.“Ilquesto pomeriggio – hanno spiegato i firmatari – rappresenta un importante punto di svolta perchè permette di avviare un’importante e proficua cooperazione tra le nostre istituzioni per la realizzazione delle opere civili (a partire dalla viabilità consortile e dall’adeguamento dei collegamenti stradali vicini) a supporto di questa importante infrastruttura”.