Iodonna.it - Scacciare lo stress è possibile. Parola di scienziata del respiro

Lopuò manifestarsi sotto forma di tensione mentale, emotiva e fisica, influenzando negativamente la nostra salute e il nostro benessere. Viviamo in un mondo frenetico, immersi in una routine spessoante e travolgente. Ma c’è una risorsa potente, sempre a nostra disposizione, capace di riportarci alla calma e all’equilibrio: la respirazione. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X Ilcome strumento di benessereLa respirazione non è solo un processo fisiologico, ma anche un ponte tra il corpo e la mente.