Sassuolo e Samp, che differenza tra i pali

Prevedere 33 punti di distanza tradoria dopo 26 giornate, a inizio stagione, non era proprio possibile. Eppure, nonostante le ambizioni di entrambi i club, oggi neroverdi e blucerchiati fanno un campionato diverso, ed ecco allora che la partita di domani sera, pur avendo una favorita, per ilpuò essere un tranello, considerando che i doriani vorranno anche vendicare il pesante rovescio dell’andata. Detto questo, tra unadoria che, con Semplici, ha migliorato il rendimento difensivo, e unche non prende gol da tre gare, c’è una divergenza irriducibile per quanto riguarda ciò che in questa annata è avvenuto fra i: da un lato la stabilità del, dall’altro la maledizione del ruolo in casa doriana. Alla vigilia della stagione, era il club neroverde a non sapere chi avrebbe difeso la porta: Turati non voleva la B, si erano registrati l’addio di Pegolo e la separazione in casa con Consigli e così a cominciare l’annata era stato Satalino, sino all’arrivo di Horatiu Moldovan dall’Atletico Madrid.