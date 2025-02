Zon.it - SARIM, pubblicato il Bilancio di Sostenibilità: risultati concreti e nuovi obiettivi per un futuro sostenibile

Tra gli aspetti più rilevanti, il dimezzamento delle emissioni di CO?Autenticità, trasparenza, coinvolgimento e coerenza sono le parole chiave deldi2023da, azienda della Bardascino Holding leader nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che conferma la propria visione a lungo termine. È infatti tra le prime realtà del settore ad averun report in linea con i parametri ESG previsti dall’Agenda 2030 dell’Unione Europea, basati su principi diambientale, responsabilità sociale e governance trasparente.Il documento (scaricabile dal sito https://ambiente.it/) non è solo una rendicontazione, ma uno strumento di dialogo con cittadini, istituzioni e stakeholder, in linea con le migliori pratiche diaziendale.