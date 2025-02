Eccellenzemeridionali.it - Sant'Antonio, 'O Pane p"e Pezziènte: Una Leggenda Napoletana che Ancora Nutre il Cuore di Oggi

, 'Op"e: UnacheildiIn sintesi?di Padova è una figura centrale nella tradizione culturale e religiosa del Sud Italia, noto per la sua bontà e generosità.? Lade “'O ‘p”e” racconta di un miracolo diche moltiplicò ilper sfamare i poveri, simbolo di generosità e condivisione.? Le celebrazioni in onore dinelle comunità del Sud Italia rafforzano il senso di appartenenza e coesione sociale, contrastando l'isolamento.?promuove un modello di convivenza inclusiva, suggerendo un riorientamento culturale verso la solidarietà e il supporto reciproco.In un angolo della tradizione culturale e religiosa del Sud Italia, tra le antiche storie tramandate di generazione in generazione, emerge vigorosamente la figura didi Padova.