Sansepolcro comanda con Pasquali e Mariotti

Urbania 02 URBANIA (4-3-1-2): Stafoggia; Sema, Dal Compare, Paoli, Scarcella; Sarli (28’ st Monachesi), Cannoni, Carnesecchi; Bicchiarelli (21’ st Franca); Nunez Mastroianni (24’ st Diene), Rivi (38’ st Antoniucci). All. Simone Lilli.(4-3-3): Vaccarecci; Lorenzoni, Petricci, Adreani, Del Siena; Bruschi, Gorni, Brizzi;(24’ st Quadroni), Bartoccini (36’ st Valori),(36’ st Barculli). All. Antonio Armillei. Arbitro: Ventrone di Roma 1. Reti: 37’ pt, 15’ st. URBANIA – Con una prestazione di grande personalità, ilapproda in carrozza ai quarti di finale della fase nazionale della Coppa Italia di categoria, espugnando il terreno di Urbania con un gol per tempo. Concentrazione in difesa e concretezza nelle ripartenze sono state le armi che hanno messo ko i marchigiani, partiti subito all’attacco come era nella logica delle cose dopo lo 0-1 del Buitoni.