Sanremo 2025 i favoriti di Emis Killa | Bresh e Gaia Ho mandato un messaggio a Joan Thiele ma non mi ha risposto

«Volevo rasserenare tutti, io sono tranquillo, ma la situazione è delicata»,ospite di Alessandro Cattelan nel suo late show Stasera c’è Cattelan, fornisce un aggiornamento sulla sua situazione legale, quella che, come anticipato dal Corriere della Sera, lo vedrebbe indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere all’interno dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione Distrettuale Antimafia sugli ultrà di Inter e Milan. Una situazione che lo ha indotto a fare un passo indietro dal Festival di. «C’è un’indagine in corso e non ne posso parlare, non è una cosa simpatica. Io ne so poco o niente – ha spiegato – ancora la cosa non ha avuto alcuno svolgimento, non ho parlato con nessuna autorità». A quel punto Cattelan chiede al rapper nato a Vimercate, 35 anni, vero nome Emiliano Rudolf Giambelli, di spiegare le ragioni del ritiro dal Festival, considerato che Carlo Conti avrebbe serenamente accettato il rapper nel proprio cast.