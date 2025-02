Lapresse.it - Sanità, nuovo piano pandemico: restrizioni alla libertà solo con le leggi

Leggi su Lapresse.it

In caso di nuove pandemie, eventualidellapossono essere dispostecon “o atti aventi forza di legge”, come i decreti legge del governo, e non con “atti amministrativi” come i dpcm. E i vaccini non vanno considerati gli “unici strumenti” di cura. Lo stabilisce ilinviato dal Ministero della Salute alle Regioni, anticipato dal Corriere della Sera e visionato da LaPresse. “Di fronte ad una pandemia di carattere eccezionale, si può presentare la necessità e l’urgenza di adottare misure relative ad ogni settore e un necessario coordinamento centrale, valutando lo strumento normativo migliore e dando priorità ai provvedimenti parlamentari. E’ escluso l’utilizzo di atti amministrativi per l’adozione di ogni misura che possa essere coercitiva dellapersonale o compressiva dei diritti civili e sociali.