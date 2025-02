Secoloditalia.it - Sanità, Meloni: dal governo stanziamenti record, lavoriamo per un sistema più moderno ed efficiente

Un grazie ai professionisti dellain prima linea, la volontà di rendere ilsanitario nazionale più, i numeri dadeglidel, una “piccola grande rivoluzione”. Sono queste le parole chiave del messaggio della premier Giorgiain occasione della Giornata nazionale delle professioni sanitarie. “L’Italia – scrive– può vantare un’infrastruttura di eccellenza come il Servizio Sanitario Nazionale. E le professioni sanitarie rappresentano la colonna portante di questo, che è nostro dovere proteggere, valorizzare e rafforzare. È il motivo per il quale, fin dal nostro insediamento, siamo al lavoro per rendere il Ssn piùed. Per dare risposte sempre più adeguate e tempestive ai nostri cittadini e riconoscere ai professionisti della salute ciò che meritano”.