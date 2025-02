Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Giornata dedicata agli operatori: a loro il nostro grazie”

Gianlucadichiara : “Ora Governo e istituzioni locali mostrino riconoscenza con fatti concreti” “per ciò che siete.per ciò che fate. È il messaggio che abbiamo voluto diffondere oggi nella celebrazione dellanazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale assistenziale, socioassistenziale e del volontariato 2025. Ma al Governo e alle istituzioni locali chiediamo che alle parole seguano i fatti. Quelli che devono concretizzarsi, in tempi rapidi, nell’adeguamento delle retribuzioni, che restano oggi per gliitaliani tra le più basse in Europa. E poi nella sicurezza sui luoghi di lavoro, vista l’escalation di volenze ed aggressioni cui i professionisti sono sottoposti. E in questo ambito segnaliamo l’iniziativa realizzata dalla Azienda ospedaliero universitaria delle Marche che ha attivato nelle sale d’attesa dei pronto soccorso di Torrette e del materno infantile Salesi di Ancona sette sensori volumetrici integrati con la videosorveglianza capaci di captare situazioni di pericolo.