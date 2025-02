Sanità | Fondo sanitario nazionale a 1365 miliardi di euro entro il 2025

Quotidiano.net - Sanità: Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro entro il 2025

"Abbiamo scelto di destinare allastanziamenti record, portando nelila 136,5die ad una spesa pro-capite di 2317. Con gli Accordi di Coesione stipulati in questi anni con le Regioni abbiamo messo a disposizione, inoltre, un miliardo e 300 milioni diper investimenti negli ospedali e con la revisione del PNRR abbiamo liberato ulteriori 750 milioni da investire sempre sulla". Cosi la premier Giorgia Meloni in un messaggio inviato in occasione della giornatadelle professioni sanitarie e sociosanitari.