Sancticide: Recensione del nuovo gioco con riferimenti biblici

Nel panorama videoludico attuale, dove il genere action-RPG si evolve costantemente,si distingue come un’esperienza tanto brutale quanto filosofica. Non è solo un, ma un viaggio attraverso un mondo dove la distruzione biblica non è una minaccia lontana, bensì una realtà immanente. Nei panni di Ezechiele, un Ufficiale della Montagna incaricato di sradicare il peccato e la corruzione, il giocatore si addentra in una dimensione oscura e senza redenzione, dove ogni decisione ha peso e ogni battaglia è una danza mortale.Un Combat System Tecnico e PremianteIl sistema di combattimento diè il primo elemento che cattura l’attenzione. Si tratta di un mix tra azione frenetica e strategia ponderata, che richiama i classici giochi in terza persona ma con un’attenzione particolare alla direzionalità degli attacchi e alla gestione delle risorse.