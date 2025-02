Udine20.it - San Vito al Tagliamento: concerto di FACCIANUVOLA e MAINSTREAM una festa indie. Sabato 22 febbraio

Il circolo ARCI Cral si conferma punto di riferimento in Friuli-Venezia Giulia per scoprire la migliore nuova musica italiana in circolazione. Anche a22, in arrivo una ventata di aria fresca con ildi, giovane talento che unisce in maniera unica la tradizione del cantautorato all’elettronica. Dopo di lui spazio a “– Una” il party che celebra questi anni d’oro per la musicapop italiana.Apertura porte ore 21:00. Contributo responsabile online su www.eventbrite.it o in cassa.è un maghetto che in ogni live trasporta il pubblico nel suo hyperpop energico e colorato ma più profondo, più di quanto possa sembrare. La sua musica è sempre arricchita da personaggi, ambienti e situazioni eteree, quasi surreali, in cui anche la sua voce diventa uno strumento musicale che accompagna l’ascoltatore nel viaggio all’interno del brano.