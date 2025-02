Ilfattoquotidiano.it - San Valentino amaro per Nicole Kidman: ladri svaligiano la sua villa a Beverly Hills mentre lei e il compagno erano fuori a festeggiare

Sanper. Come riportano le testate statunitensi la protagonista di Babygirl ha avuto, come si suol dire, iin casa. Ladi Los Angeles da 4.7 milioni di dollari di proprietà dal 2008 dallae dalKeith Urban è stata svaligiata proprio la notte del 14 febbraio. Non è ancora chiara l’entità del furto nellaubicata nel quartiere diPost Office, come riportano i rapporti della polizia, la coppia/Urban era assente. “I colpevoli si sono introdotti da una porta a vetri o una finestra”, hanno spiegato le autorità.La polizia è stata allertata intorno alle ore 20 di venerdì 14 febbraio. La fuga deisarebbe avvenuta grazie ad un domestico che per caso è entrato nellaspingendo gli intrusi a scappare.