Foggiatoday.it - San Severo, il Comune installa i dissuassori e abbassa il limite a 40 km/h in via Apricena

Leggi su Foggiatoday.it

Il comandante della Polizia Locale dott. Marco D'Antuoni informa l'utenza che con ordinanza del 17 febbraio è stata disciplinata la circolazione in vianel tratto tra via Piccinni fino a via Mario Carli con istituzione di segnaletica verticale con ildi velocità di 40 km/h. Per la.