Ilrestodelcarlino.it - San Michele si prepara all’invasione dei carri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Sandro FranceschettiSaranno ben 12 iallegorici, provenienti da tutta la vallata, e decine i gruppi mascherati per un totale di oltre 700 componenti. Si annuncia da record l’edizione 2025 del Carnevale di Sanal Fiume, in programma per domenica dalle 14,30 in poi. Non un carnevale qualunque, ma il più vecchio dell’intera Valcesano, nato nel 1973, fermatosi negli anni ’90 e ripreso nel 2003, grazie ai ragazzi del posto, che poi hanno dato vita a ‘OcchioMente’: l’associazione che oggi organizza la kermesse con la collaborazione del Comune. Nelle vesti di coordinatore della manifestazione c’è Davide Albani, tra i più attivi di ‘OcchioMente’ nonché vicesindaco di Mondavio, che ci svela tutti iche sfileranno: "La bellezza di 5saranno made in San. Si tratta del ‘Greece Party’, dell’’Universal Studio’, dello ‘Scooby Doo’, dello Shrek’ e di ‘Luna Rossa’.