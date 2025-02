Ilrestodelcarlino.it - San Martino in Rio, video al padre con le botte al figlio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanin Rio (Reggio Emilia), 20 febbraio 2025 – E’ stato schiaffeggiato e minacciato da tre giovani dopo un diverbio telefonico. Uno degli aggressori lo avrebbe contattato per insultare pesantemente madre e sorella. E la vittima, uno studente residente nel Reggiano, avrebbe risposto a tono. Il giorno dopo l’incontro un il giovane chiamato a scusarsi, non prima di averlo spintonato e rimproverato. Lui però non si è scusato ma ha preferito non reagire, proseguendo la giornata scolastica. E così dopo la scuola, la vittima è stata raggiunta da tre ragazzi che lo hanno schiaffeggiato. E quando gli aggressori hanno saputo della denuncia presentata ai carabinieri del paese, a Sanin Rio, hanno aggiunto altre minacce. Le indagini hanno portato alla segnalazione alla magistratura di tre giovani tra i 19 e 23 anni di età, accusati di lesioni aggravate.