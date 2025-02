Ilgiorno.it - San Giuliano Milanese: scontro fra auto e moto, gravissimo il centauro

San, 20 febbraio 2025 –incidente stradale questa mattina, giovedì 20 febbraio, poco prima delle 10.30 in via Lombardia a Civesio, frazione di San. Un'e unasi sono scontrate violentemente nei pressi dell'incrocio con via Cadore e via Umbria, per cause ancora in fase di accertamento. SAN- 20-02-2025 - VIA LOMBARDIA - INCIDENTE STRADALE -CICLISTA TRASPORTATO IN CODICE ROSSO - POLIZIA LOCALE SUL POSTO - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano con una ambulanza, l'elisoccorso e un'medica. Il ferito più grave, ilciclista, un uomo di 58 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano.