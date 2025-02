Sport.quotidiano.net - San Giovanni a valanga. Busto Arsizio ko in tre set

0san3 FUTURA GIOVANI: Zakoscielna, Kone 9, Landucci, Brandi, Zanette 12, Enneking 15, Osana, Cecchetto, Monza 1, Spiriti, Del Freo, Orlandi 8, Rebora 7, Baratella. All.: Beltrami OMAG S.IN MARIGNANO: Clemente, Sassolini, Bagnoli, Meliffi, Parini 5, Piovesan 10, Consoli 9, Ravarini, Valoppi, Nicolini 2, Ortolani 20, Nardo 8. All.: Bellano Arbitri: Russo, Scotti Parziali: 21-25; 23-25; 19-25 Colpo grosso per la Omag Sanin Marignano che si aggiudica il big match contro. Al PalaBorsani le ragazze di coach Bellano dominano la scena e strappano un pesante 0-3 nella sfida tra le prime due della classe. Dopo i primi scambi in equilibrio è Sana piazzare il primo break di serata: Consoli e poi Ortolani trovano il passante giusto per il 5-7.