Calcionews24.com - Sampdoria, Semplici: «Contro il Sassuolo servirà il massimo. La squadra deve ripartire da una cosa»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Leonardo, allenatore della, in conferenza stampa in vista della garail. I dettagli Leonardoha parlato in conferenza stampa in vista didi Serie B.– «Ripartiamo dalla prestazione di Bolzano. Abbiamo perso, ma abbiamo combinato tutto noi stessi; non avremmo perso neanche in nove. Ilè unadi .