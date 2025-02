Ilrestodelcarlino.it - Samb, Moretti tranquillo:: "Sta peggio chi rincorre"

Quattro reti in campionato, sua quella del pareggio con il Castelfidardo al Riviera. Federicosta egregiamente sostituendo capitan Eusepi a conferma che la decisione di questa estate di firmare per laè stata presa con l’intenzione di mettersi in gioco con la maglia rossoblù. "In tutti questi mesi - ha dettoai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di- non mi è mai passato per la testa di lasciare la. Mi sono subito trovato bene con i compagni e sapevo che venendo a San Benedetto sarei andato incontro a situazioni particolari. Già nell’ estate del 2023 il diesse De Angelis mi aveva contattato ma avevo preferito restare tra i professionisti. Quest’anno quando è tornato alla carica ho dato subito la mia disponibilità. Ero alla ricerca di una piazza che mi desse stimoli nuovi e soprattutto che potesse rilanciare la mia carriera.