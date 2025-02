Panorama.it - Salva Milano, l'approvazione del decreto rischia di slittare. E Sala incalza il Pd.

I cantieri rimasti bloccati in attesa dell’delsembrano destinati a rimanere fermi ancora per molto tempo. La commissione ambiente del Senato ha terminato martedì le audizioni, riunendosi nella serata di mercoledì per la discussione finale. È stata indicata nel 5 marzo la data limite per presentare eventuali emendamenti alla normativa.Si presenta ora il rischio concreto che la norma debba tornare alla Camera per l’esame degli emendamenti, dove era stata approvata lo scorso 21 novembre. Ciò che è certo è che si andrà verso l’ennesimo slittamento per l’approdo a Palazzo Madama, inizialmente previsto fra il 4 e il 6 marzo.Ma cos’è il? È un disegno di legge che riguarda principalmente le norme urbanistiche e le pratiche edilizie. In sostanza, stabilisce che i piani attuativi comunali, fino ad ora necessari per la demolizione e la ricostruzione, non siano più obbligatori in determinati casi.