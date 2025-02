Oasport.it - Salto con gli sci, Coppa del Mondo Hinzenbach 2025. Solo le ragazze volanti sul palcoscenico nel weekend imminente ai Mondiali

Leggi su Oasport.it

Siamo nell’imminenza dei, ma prima di assistere alle gare iridate di Trondheim, ladelfemminile dicon gli sci fa tappa a(Austria). Anche nel massimo circuito rosa si stanno instaurando delle tradizioni, dunque è doveroso onorare una delle proprie “classiche”.Il piccolo Aigner-Schanze appartiene al “Club 20”, ovvero al ristretto numero di trampolini che ha già ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. D’altronde la località dell’Oberösterreich è stata inserita costantemente nel calendario delladel, mancando all’appellodue volte (2013 e 2018).Va rimarcato come questo impianto abbia il punto HS fissato a 90 metri. Si tratta, dunque, della struttura più minuta in assoluto fra quelle deputate a organizzare competizioni di primo livello.