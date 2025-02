Salta ancora una panchina | ribaltone a sorpresa in Serie A

Leggi su Sportface.it

Dopo Pecchia al Parma un altro allenatore è a rischio esonero. Sarà decisiva la prossima partita casalingaGli esoneri fanno parte del mestiere dell’allenatore, affascinante come pochi altri ma allo stesso tempo molto crudele. La squadra va male? Paga solo lui, anche se le principali colpe sono di altri, dai giocatori alla società. Del resto a stagione in corso è più facile cambiare guida tecnica, quindi una sola persona che mezza squadra o un’intera dirigenza.A, un altro esonero dopo PecchiaDopo Pecchia al Parma, che ha deciso di silurare il formiano a seguito della sconfitta interna con la Roma e, più in generale, di una lunghissima striscia di risultati negativi che ha portato la squadra al terz’ultimo posto, un altro mister diA è a rischio licenziamento.Per lui potrebbe essere decisivo il match casalingo in programma sabato alle 15.