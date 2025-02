Veronasera.it - Salari bassi, pochi servizi e difficoltà abitative: ecco perché i giovani se ne vanno

Leggi su Veronasera.it

Per un giovane su due, il futuro non è nella propria terra d’origine, ma altrove, in Italia o all’estero. E nonmanchi il desiderio di rimanere, male condizioni non lo permettono:poco competitivi, opportunità lavorative non sempre in linea con le competenze,di.