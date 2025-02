Calcionews24.com - Sacchi: «Theo? Manca organizzazione, a Vanoli e il Torino faccio un augurio. Ecco perché il calcio italiano è in difficoltà…» – ESCLUSIVA

Leggi su Calcionews24.com

Arrigoin esclusiva, da Milan Feyenoord aldi Paolo, passando per l’eliminazione in Champions delle italiane, intervista flash al mister Sembrano lontani, lontanissimi, i tempi in cui Arrigovinceva Champions League e trofei a cascata in tutta Europa. Lontani temporalmente, quanto calcisticamente parlando, specialmente ai margini dell’eliminazione di tre delle quattro .