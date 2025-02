Juventusnews24.com - Sacchi duro: «In Italia siamo sempre stati in ritardo. Abbiamo puntato sul non gioco, sul catenaccio e contropiede»

di Redazione JuventusNews24: «Innon». Il commento dell’ex allenatore dopo le eliminazioni in Champions LeagueIn esclusiva a Calcionews24.com, Arrigoha parlato così dopo le eliminazioni di Juventus, Milan ed Atalanta nei playoff di Champions League.– «Noiin, mentre molte squadre all’estero sono state aiutate. Come in Inghilterra.gli hanno insegnato cosa dovevano fare. Noiandati al contrario, senza giocare per la squadra e con la squadra. Noi al contrariosul non. Noisul».L’INTERVISTA DI ARRIGOIN ESCLUSIVA A CALCIONEWS24Leggi su Juventusnews24.com