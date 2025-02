Vanityfair.it - Sabrina Carpenter si «vendica» dell’ex Barry Keoghan nell’ultimo videoclip e chiude un cerchio

La cantante regala una nuova versione della hit Please Please Please. Nel video musicale, uscito in una data non casuale, è intenta in un rapimento, con la complicità inaspettata di Dolly Parton. L’uomo nel furgoncino assomiglia a qualcuno.