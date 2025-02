Lanazione.it - Sabato a Montevarchi sarà presentato l’ultimo libro di Alessandro Bencini

Arezzo, 20 febbraio 2025 – "In cammino per amore.". E' ilscritto dall'autore valdarneseche22 febbraio alle ore 17 al Centro Pastorale di. Racconta 30 anni di Cammino missionario di Paolo Turini e Caterina Piu.presente anche l'architetto Massimo Gregorini, già Sindaco della città, che ai tempi del suo mandato amministrativo e insieme a don Gabriele Marchesi, allora parroco del Giglio, instaurò un rapporto di amicizia e i contatti con il Burkina Faso.un pomeriggio di belle emozioni, di vita, di gioia, il cui ricavato andrà alla missione africana. Grazie anche alla vitalità di Don Carlo, Paolo e Caterina si sono recati molte volte in Burkina Faso e a Kanougou, il villaggio sperduto nella savana scelto come base del loro sogno di missione e di vita.