Iodonna.it - Sabato 22 febbraio, Kate Middleton, patrona della nazionale inglese di rugby, e Anna, a capo di quella scozzese, si “scontreranno” in campo a Londra

Leggi su Iodonna.it

prossimo, nell’iconico stadio di Twickenham, a, solod’Inghilterra sarà presente alla partita diInghilterra-Scozia del torneo del Sei Nazioni. Ma– in vacanza con la famiglia sull’isola di Mustique, nei Caraibi – farà di tutto per seguire in diretta l’attesissimo incontro tra Inghilterra e Scozia. Perché tra i Windsor la competitività in fatto diè seria. E non riguarda solo la principessa del Galles eRoyal.reginapalla ovale: scende inper una partita did’Inghilterra “nemiche” su undiLa 43enneè dal 2022squadra, avendo rilevato dal principe Harry sia laFootball Union che laFootball League.