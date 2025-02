Iltempo.it - Russia-Ucraina, Tajani: "Al tavolo delle trattative ci siano Usa, Kiev e Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2025 "Io credo che la trattativa, quando ci sarà perché ancora non è iniziata, dovrà vedere sedersi alovviamente gli Stati Uniti ma anche l'e l'Unione europea. Questo è quello che noi pensiamo, siamo alleati degli Stati Uniti, l'è sempre stata sostenuta da noi e dagli Usa quindi credo sia giusto sedersi alinsieme per raggiungere la pace e garantire la sicurezza non solo dell'ma dell'intera Europa". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio, rispondendo alle domande nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito. FOrza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev