Unlimitednews.it - Runjaic “Passi avanti evidenti ma possiamo ancora migliorare”

Leggi su Unlimitednews.it

UDINE (ITALPRESS) – Mai accontentarsi. Sette punti nelle ultime tre partite e un rassicurante +13 sulla zona salvezza, l’Udinese può guardare ai prossimi mesi con tranquillità. Ma guai ad abbassare la guardia, a partire dalla trasferta di domani a Lecce. “Quello su cui lavoriamo è la costanza di risultati – conferma Kostaalla vigilia – Sappiamo che non può sempre funzionare tutto, ma lavoriamo sui meccanismi e sul modo in cui ci presentiamo in trasferta ed è così che arriviamo alla partita con il Lecce. Nelle ultime settimane abbiamo avuto stabilità, abbiamo affrontato le partite da squadra e siamo più tranquilli. E’ evidente il passo infatto, ma dal punto di vista tecnico si può. Contro l’Empoli abbiamo concesso alcune occasioni e proprio su questo dobbiamo, dobbiamo essere svegli, concentrati, superare sempre i nostri limiti.