Rui Barros | i tifosi della Roma fanno solo rumore l’Olimpico non è così speciale

Capitale in fermento per l’imminente sfida che attende la, la gara di ritorno del play-off di Europa League contro il Porto. Dopo l’1-1 dell’andata, c’è da battere un Porto gagliardo ma abbordabile quando esce dalle proprie mura di casa, con Ranieri che sa che ci vorrà una partita vera per ottenere gli ottavi di finale. C’è fiducia nell’ambiente, come testimoniato anche dalle parole dell’ex giallorosso Sebastiano Nela, ma qualcuno prova a minimizzare la forza delsua gente. Ruinon ha usato mezzi termini per ciò che attenderà i suoi conterranei nella capitale.Queste le dichiarazioni dell’ex Juventus, che ha affrontato lasette volte in carriera segnando due gol, tra il 1988 e il 1992: “L’ambiente? Niente di che. È sempre stato bello giocare lì, ma non è che ci sia un’atmosfera molto forte.